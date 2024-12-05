Силы 91-й дивизии ЦАХАЛа действуют на юге Ливана. Фото, видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 91-й дивизии ЦАХАЛа действуют на юге Ливана, продолжая разрушать подземную инфраструктуру "Хизбаллы", ликвидация вооруженных террористов и устраняя другие угрозы в этом регионе.

Бойцы 188-й бригады обнаружили подземную инфраструктуру протяженностью в десятки метров, имеющую выход на огневую позицию, нацеленную на поселки и позиции ЦАХАЛа на территории Израиля. Было обнаружено много оружия, минометных снарядов и ракет. Инженерные силы бригады уничтожили эту подземную инфраструктуру.

Бойцы 769-й бригады за последнюю неделю силы обнаружили большое количество оружия и ликвидировали ряд террористов, которые представляли угрозу для израильских военных.