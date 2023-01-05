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    Фоторепортажи

    Последствия действий вандалов на христианском кладбище около горы Сион в Иерусалиме. Фоторепортаж

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    Фото: Лев Финкель

    На этой неделе на протестантском кладбище около горы Сион (Ар-Цион), недалеко от Старого города Иерусалима вандалы опрокинули и разбили многие надгробья. Причинен значительный ущерб. В общей сложности были осквернены около 30 могил.

    Восстановительные работы займут значительное время, и полностью восстановить надгробья, по всей видимости, не удастся. В этой работе будут участвовать добровольцы.

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    Полиция продолжает розыск двух подозреваемых, действия которых были зафиксированы камерой наблюдения. Судя по имеющейся записи, действовали религиозные евреи (аналогичный инцидент на том же кладбище произошел в 2013 году – тогда вандалы были найдены и задержаны).

    Власти Израиля резко осудили действия вандалов.

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