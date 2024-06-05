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День Иерусалима во время войны. Фоторепортаж

время публикации: 05 июня 2024 г., 19:09 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 19:09

Фото: Associated Press и Flash90

5 июня отмечается День Иерусалима. Этот день был установлен в ознаменование победы Израиля в Шестидневной войне и воссоединения Иерусалима. Праздник, в котором участвуют десятки тысяч израильтян, сопровождается традиционным Маршем с флагами.

В этом году празднование пришлось на 243-й день войны "Железные мечи", начавшейся после массированной атаки террористов из Газы на Израиль 7 октября 2023 года.

В Иерусалиме введены особые меры безопасности. Более трех тысяч полицейских, бойцов пограничной полиции и сотрудников сил безопасности обеспечивают порядок в столице.

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