День Иерусалима во время войны. Фоторепортаж
время публикации: 05 июня 2024 г., 19:09 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 19:09
Фото: Associated Press и Flash90
5 июня отмечается День Иерусалима. Этот день был установлен в ознаменование победы Израиля в Шестидневной войне и воссоединения Иерусалима. Праздник, в котором участвуют десятки тысяч израильтян, сопровождается традиционным Маршем с флагами.
В этом году празднование пришлось на 243-й день войны "Железные мечи", начавшейся после массированной атаки террористов из Газы на Израиль 7 октября 2023 года.
В Иерусалиме введены особые меры безопасности. Более трех тысяч полицейских, бойцов пограничной полиции и сотрудников сил безопасности обеспечивают порядок в столице.