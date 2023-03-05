Пурим 2023: карнавальный Израиль. Фоторепортаж
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Фото: Associated Press, Flash90
Евреи всего мира празднуют Пурим – дни торжеств и шумных застолий, объединяющих религиозных и светских, читающих Мегилат Эстер и проклинающих злодея Амана.
В дни праздника Пурим во многих городах Израиля проходят массовые праздничные шествия. Повсюду можно встретить детей и взрослых в карнавальных нарядах.
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