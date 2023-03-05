adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
14 - 29°
Тель-Авив:
11 - 30°
Эйлат:
16 - 32°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.664 ₪ 3.887 ₪
Иерусалим:
14 - 29°
Тель-Авив:
11 - 30°
Эйлат:
16 - 32°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Фоторепортажи

    Пурим 2023: карнавальный Израиль. Фоторепортаж

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    Фото: Associated Press, Flash90

    Евреи всего мира празднуют Пурим – дни торжеств и шумных застолий, объединяющих религиозных и светских, читающих Мегилат Эстер и проклинающих злодея Амана.

    В дни праздника Пурим во многих городах Израиля проходят массовые праздничные шествия. Повсюду можно встретить детей и взрослых в карнавальных нарядах.

    adv_11 m_ar_1

    adv_12 article_fenix_desk
    adv_13 article_fenix_mobile
    adv_14 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_15 ar_middle_wwh
    adv_16 ar_middle_yandex
    adv_17 ar_middle_mobile_yandex
    adv_18 ar_right_wwh
    adv_19 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    17:31 Министры одобрили поправку к закону, названную юрсоветником, лазейкой для коррупции
    16:42 Минздрав: воздержитесь от тренировок на улице до перемены направления ветра
    14:08 Стоимость парковки в Тель-Авиве вырастет почти в два раза
    13:06 Правительство утвердило передачу руководства мероприятиями на горе Мерон Меиру Порушу
    13:02 Сергея Лаврова подняли на смех в Индии
    12:45 37 боевых летчиков-резервистов отказались участвовать в военных сборах из-за юридической реформы
    12:36 ООН после долгих лет обсуждения приняла соглашение о защите Мирового океана
    11:24 В Иерусалиме освящен елей для помазания на царство Карла Третьего
    adv_20 ar_right_2
    adv_21 ar_right_3
    adv_22 ar_right_4
    adv_23 ar_right_5