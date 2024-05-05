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Обстрелы приграничных районов Израиля из Ливана и Газы. Фоторепортаж 212-го дня войны

время публикации: 05 мая 2024 г., 19:01 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 19:01

Фото: Flash90

5 мая 2024 года, 212-й день войны "Железные мечи", начавшейся 7 октября 2023 года после нападения ХАМАСа из Газы на Израиль. Сегодня израильская территория подвергалась ракетным обстрелам из Ливана. Несколько человек были ранены в Кирьят-Шмоне, поврежден автомобиль скорой помощи, причинен ущерб домам. Из Газы из минометов боевиками ХАМАСа был обстрелян КПП "Керем Шалом", через который в сектор доставляли гуманитарную помощь, множество раненых, работа КПП приостановлена.

Кирьят-Шмона
У КПП "Керем Шалом"
Кирьят-Шмона
У КПП "Керем Шалом"
Кирьят-Шмона
Кирьят-Шмона
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Walla: в результате минометного обстрела КПП "Керем Шалом" есть множество раненых