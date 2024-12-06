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146-я дивизия ЦАХАЛа зачищает юго-запад Ливана. Фото, видео

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 06 декабря 2024 г., 12:00 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 12:03

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 146-й дивизии ЦАХАЛа действуют на юго-западе Ливана, продолжая разрушать инфраструктуру "Хизбаллы", ликвидируя вооруженных террористов и устраняя другие угрозы в этом регионе.

Израильскими бойцами было обнаружено и уничтожено множество ракетных установок, подорваны склады с оружием.

ЦАХАЛ действует в соответствии с договоренностями между Израилем и Ливаном, соблюдая условия режима прекращения огня, подчеркивает командование израильской армии.

146-я дивизия ЦАХАЛа зачищает юго-запад Ливана. Фото, видео
146-я дивизия ЦАХАЛа зачищает юго-запад Ливана. Фото, видео
146-я дивизия ЦАХАЛа зачищает юго-запад Ливана. Фото, видео
146-я дивизия ЦАХАЛа зачищает юго-запад Ливана. Фото, видео
146-я дивизия ЦАХАЛа зачищает юго-запад Ливана. Фото, видео
146-я дивизия ЦАХАЛа зачищает юго-запад Ливана. Фото, видео
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