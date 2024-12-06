146-я дивизия ЦАХАЛа зачищает юго-запад Ливана. Фото, видео
время публикации: 06 декабря 2024 г., 12:00 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 12:03
Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа
Силы 146-й дивизии ЦАХАЛа действуют на юго-западе Ливана, продолжая разрушать инфраструктуру "Хизбаллы", ликвидируя вооруженных террористов и устраняя другие угрозы в этом регионе.
Израильскими бойцами было обнаружено и уничтожено множество ракетных установок, подорваны склады с оружием.
ЦАХАЛ действует в соответствии с договоренностями между Израилем и Ливаном, соблюдая условия режима прекращения огня, подчеркивает командование израильской армии.