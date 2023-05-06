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    Фоторепортажи

    Коронация Карла III и королевы-консорта Камиллы. Фоторепортаж

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    Фото: Associated Press

    В Лондоне прошла церемония коронации Карла III (Чарльза III) и королевы-консорта Камиллы, сообщает ВВС. Помазание монарха на престол состоялось в Вестминстерском аббатстве, где подобные церемонии проводятся последние 900 лет.

    Первым британским монархом, получившим там корону, был Вильгельм Завоеватель, Карл стал сороковым.

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    Церемонию помазания на престол провел духовный лидер Англиканской церкви Архиепископ Кентерберийский.

    В Лондон прибыли сотни иностранных лидеров. Не приглашены были лишь представители России, Беларуси, Сирии, Ирана, Афганистана, Венесуэлы и Мьянмы.

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