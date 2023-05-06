Коронация Карла III и королевы-консорта Камиллы. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

В Лондоне прошла церемония коронации Карла III (Чарльза III) и королевы-консорта Камиллы, сообщает ВВС. Помазание монарха на престол состоялось в Вестминстерском аббатстве, где подобные церемонии проводятся последние 900 лет.

Первым британским монархом, получившим там корону, был Вильгельм Завоеватель, Карл стал сороковым.

adv_11 m_ar_1

Церемонию помазания на престол провел духовный лидер Англиканской церкви Архиепископ Кентерберийский.

В Лондон прибыли сотни иностранных лидеров. Не приглашены были лишь представители России, Беларуси, Сирии, Ирана, Афганистана, Венесуэлы и Мьянмы.