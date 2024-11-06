Тревожный признак потепления: обесцвечиваются кораллы в Эйлатском заливе. Фоторепортаж

Фото: Управление природы и парков

Коралловые рифы Эйлатского залива не остались безучастными к экстремально жаркому лету 2024 года: в северной части залива зарегистрирован масштабный случай обесцвечивания кораллов.

Это тревожное событие описал доктор Асаф Звулуни, работающий в Эйлатском заливе эколог Управления природы и парков Израиля, и двое ученых-исследователей, доктор Йонатан Шакед и профессор Маоз Файн.

Обесцвечивание кораллов происходит из-за повышения температуры воды выше критического порога: крошечные водоросли зооксантеллы, живущие внутри кораллов, погибают, и кораллы становятся белыми. Симбиоз с микроскопическими водорослями жизненно важен для кораллов: коралл предоставляет водорослям убежище, а зооксантеллы дают кораллу энергию посредством фотосинтеза.