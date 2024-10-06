Выставка трофеев ЦАХАЛа: к годовщине трагедии 7/10. Фоторепортаж
время публикации: 06 октября 2024 г., 12:16 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 12:16
Фото: пресс-служба ЦАХАЛа
В Црифине (в центре Израиля) ЦАХАЛ открыл выставку, приуроченную к годовщине трагедии 7 октября 2023 года, когда тысячи террористов из сектора Газы атаковали израильтян.
На выставке, которую будут показывать дипломатам, журналистам и экспертам, представлены вооружения и транспортные средства, которые использовали террористы ХАМАСа и других группировок во время нападения на Израиль, а также в ходе последующих боевых действий в секторе Газы.