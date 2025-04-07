Оперативный штаб "Нахаль Оз" – через полтора года после резни 7 октября

Фото: Александр Ханин

На военной базе "Нахаль Оз", куда в "черную субботу" 7 октября 2023 года ворвались террористы ХАМАСа, убивая и похищая военнослужащих, создан мемориал в память о погибших. На рабочих местах наблюдательниц – сожженных и расстрелянных компьютерах – зажигают поминальные свечи. База "Нахаль Оз" и сегодня, через полтора года после трагедии, продолжает службу, с существенно увеличившимся количеством солдат.