Канун Рождества в Иерусалиме: дипломированный "Санта" на корабле пустыни. Фоторепортаж

Фото: Flash90 и AP

Город трех религий – Иерусалим – готовится к празднованию Рождества. Еще в конце ноября в столице Израиля была установлена нарядная "ёлка". Всё чаще можно встретить людей в костюме Санта Клауса.

Главный из них, безусловно, Исса Касисия, называющий себя "единственным дипломированным Санта-Клаусом" в Израиле и Палестинской автономии. Увидеть его можно, например, на обзорной площадке, где он встречает туристов верхом на верблюде, за неимением северных оленей в наших широтах.

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Иссе 38 лет. Он родился и живет в Старом городе Иерусалима, в арабской православной семье. По семейному приданию, один из далеких его предков был родом из Греции и перебрался в Иерусалим 900 лет назад. Исса работает баскетбольным тренером в еврейской части Иерусалима и уже 16-й год появляется в канун Рождества в районе Старого города в костюме Санта-Клауса. Он даже окончил Школу Санта-Клаусов в Колорадо и курсы повышения квалификации в Мичигане, и по праву гордится уникальным для Израиля "дипломом". Его ежегодную рождественскую миссию, сопровождаемую раздачей подарков, финансируют христианские зарубежные организации.