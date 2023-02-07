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    Фоторепортажи

    Зимняя буря "Барбара" в Израиле. Фоторепортаж

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    Фото: Flash90

    Зимняя буря, обрушившаяся на Израиль на этой неделе, привела к затоплениям, дорожным авариям и обрушениям, в результате чего пострадали десятки людей. Сильный ветер и шторм на побережье Средиземного моря, ливневые дожди почти на всей территории страны, снег в горных районах – так проявила себя пришедшая с запада буря "Барбара".

    Зимняя буря
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