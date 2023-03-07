Холонская Адлояда: празднование Пурима в Израиле. Фоторепортаж
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Фото: Flash90
7 марта в Холоне прошел традиционный пуримский карнавал "Адлояда", по традиции являющийся крупнейшим в Израиле. Для обеспечения безопасности мероприятия в город были стянуты крупные силы полиции и пограничной полиции.
Также сегодня массовые пуримные мероприятия проходили в Рамат-Гане, Герцлии и Гиватаиме.
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Продолжают праздновать Пурим и в других регионах Израиля.
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