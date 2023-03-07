adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
8 - 17°
Тель-Авив:
13 - 19°
Эйлат:
15 - 24°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.589 ₪ 3.817 ₪
Иерусалим:
8 - 17°
Тель-Авив:
13 - 19°
Эйлат:
15 - 24°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Фоторепортажи

    Холонская Адлояда: празднование Пурима в Израиле. Фоторепортаж

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    Фото: Flash90

    7 марта в Холоне прошел традиционный пуримский карнавал "Адлояда", по традиции являющийся крупнейшим в Израиле. Для обеспечения безопасности мероприятия в город были стянуты крупные силы полиции и пограничной полиции.

    Также сегодня массовые пуримные мероприятия проходили в Рамат-Гане, Герцлии и Гиватаиме.

    adv_11 m_ar_1

    Продолжают праздновать Пурим и в других регионах Израиля.

    adv_12 article_fenix_desk
    adv_13 article_fenix_mobile
    adv_14 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_15 ar_middle_wwh
    adv_16 ar_middle_yandex
    adv_17 ar_middle_mobile_yandex
    adv_18 ar_right_wwh
    adv_19 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    17:56 Экс-глава ШАБАКа предложил план урегулирования кризиса, включающий уход Нетаниягу в отставку
    17:54 Нетаниягу: "Уничтожен гнусный террорист, убивший братьев Янив". Из его слов ясно, что есть раненые среди израильтян
    17:44 БАГАЦ постановил признавать браки, заключенные по видеосвязи
    17:34 Набиль Абу Рудейна: "Убийства в Дженине ведут к тотальной войне"
    17:08 Член комиссии при минсвязи подал в отставку в знак протеста против высказывания Шломо Караи
    16:27 Летчики-резервисты, с которых начался протест в армии, сообщили, что явятся на учения
    15:44 Источники: в Дженине ликвидирован террорист, убивший братьев Янив в Хауаре, уничтожены еще несколько террористов
    15:13 Силы ЦАХАЛа проводят операцию в Дженине
    adv_20 ar_right_2
    adv_21 ar_right_3
    adv_22 ar_right_4
    adv_23 ar_right_5