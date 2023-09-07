Национальная библиотека Израиля готовится к новоселью. Фоторепортаж
время публикации: | последнее обновление:
Yonatan Sindel/Flash90, Wikipedia.org
Национальная библиотека Израиля переехала в свое новое здание, теперь ее соседями стали Кнессет и Музей Израиля.
Новое здание спроектированное архитектурным бюро Herzog & de Meuron располагается на пересечении улиц Каплан и Дерех Рупин, его площадь составляет 46 тысяч квадратных метров. Здание имеет 11 этажей, пять из которых находятся под землей. Вход в читальные залы будет свободным, и они смогут вместить около 600 человек. В здании библиотеки также имеется Информационный центр, в котором будут проводиться платные мероприятия, включая концерты и выставки.
adv_12 m_ar_1
adv_13 rimma_dw_d
adv_14 rimma_dw_m
adv_15 article_video
adv_16 ar_middle_wwh
adv_17 ar_middle_yandex
adv_18 ar_middle_mobile_yandex