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    Фоторепортажи

    Национальная библиотека Израиля готовится к новоселью. Фоторепортаж

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    Yonatan Sindel/Flash90, Wikipedia.org

    Национальная библиотека Израиля переехала в свое новое здание, теперь ее соседями стали Кнессет и Музей Израиля.

    Новое здание спроектированное архитектурным бюро Herzog & de Meuron располагается на пересечении улиц Каплан и Дерех Рупин, его площадь составляет 46 тысяч квадратных метров. Здание имеет 11 этажей, пять из которых находятся под землей. Вход в читальные залы будет свободным, и они смогут вместить около 600 человек. В здании библиотеки также имеется Информационный центр, в котором будут проводиться платные мероприятия, включая концерты и выставки.

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