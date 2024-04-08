Этна курильщика: крупнейший вулкан Европы начал выпускать газовые кольца. Фоторепортаж

Фото: Associated Press/Giuseppe Di Stefano

Туристы и жители острова Сицилия стали в последние дни свидетелями редкого природного явления. Над жерлом Этны, крупнейшего действующего вулкана Европы, начали подниматься белые кольца, напоминающие кольца дыма.

Ученые подчеркивают: это не дым, а газ, а само явление получило название «кольца вулканического вихря». Основной их компонент – водяной пар, который вырвался из магмы при спокойной атмосфере.

В данном случае пар вырвался на свободу через новое жерло круглой формы, возникшее на вулкане. В предыдущий раз такое явление наблюдалось в июле 2023 года.