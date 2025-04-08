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Лагерь "Свободной земли": индейцы Бразилии борются за свои права. Фоторепортаж

Бразилия
время публикации: 08 апреля 2025 г., 13:25 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 13:26

Фото: Associated Press

В Бразилиа, столице Бразилии, проходит ежегодное недельное собрание в лагере "Свободной земли" представителей коренных племен.

На территории современной Бразилии по-прежнему проживают около 240 коренных племен, некоторые из них на грани вымирания. Другие, такие например как северные каяпо, сумели сохранить не только свою самобытность, но и значительную часть своей территории. Индейцы требуют от бразильских властей большего внимания к проблемам коренных народов.

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