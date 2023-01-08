"Мисс Вселенная 2022" в Новом Орлеане: карнавальное шоу самых красивых девушек мира. Фоторепортаж

Фото: Miss Universe

14-15 января в Новом Орлеане (Луизиана, США) пройдет финал конкурса "Мисс Вселенная 2022". Участницы уже прибыли, начались предварительные шоу и конкурсы. Им устроили ознакомительные экскурсии по городу, пригласили их для участия в музыкальном конкурсе талантов. Но самым ярким событием пока было карнавальное шоу Mardi Gras.

Представительницы Израиля на конкурсе в этом году нет. После того, как в Эйлате прошел конкурс "Мисс Вселенная 2021", израильский национальный конкурс красоты не проводился.