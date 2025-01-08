Пылающая Калифорния: пожарные пытаются сдержать торнадо огня. Фоторепортаж

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В округе Лос-Анджелес объявлена чрезвычайная ситуация в связи с сильными пожарами. На борьбу с огнем направлено более 1400 пожарных. Распространению пламени способствует сухой порывистый ветер, скорость которого достигает 150 километров в час. Из-за этого пришлось отказаться от задействования пожарной авиации.

Крупнейший очаг возгорания находится в Пасифик-Палисейдс, рядом с Санта-Моникой. Здесь за минуту пламя пожирает территорию, равную пяти футбольным полям. В этом районе расположены дома многих известных людей, в том числе – вице-президента США Камалы Харрис, голливудских актеров Джеймса Вудса и Юджина Леви, баскетбольного тренера Стива Керра

Десятки тысяч человек эвакуированы, 200000 домов остались без электричества. Пожарные признают, что в нынешних условиях у них нет возможности остановить распространение пламени, основные усилия направлены на содействие эвакуации. Метеорологи предупреждают: в ближайшие сутки сухая ветреная погода сохранится.