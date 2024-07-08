Россия нанесла смертоносный удар по Украине: разрушена детская больница. Фоторепортаж из Киева

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Около 30 человек погибли в результате российского массированного ракетного обстрела по городам Украины. Основной удар был нанесен по Киеву. Здесь разрушен один из корпусов детской больницы "Охмадет". Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что удар по детям был целенаправленным.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на месте обнаружены тела двух взрослых, один из них – врач. Работают спасатели, предполагается, что под завалами находятся люди. Пациентов эвакуируют в другие медицинские учреждения украинской столицы. Служба безопасности Украины сообщила, что для удара по детской больнице была использована ракета Х-101.

Минобороны РФ при этом заявляет, что в Киеве упала ракета украинских сил ПВО.