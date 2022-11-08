"Красная Луна": второе лунное затмение в 2022 году. Фоторепортаж
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Фото: Associated Press
8 ноября во многих частях планеты Земля наблюдалось полное затмение Луны ("красная Луна").
Особенно хорошо лунное затмение на этот раз было видно в северной части Северной Америки и в восточной Азии (включая восток России).
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Однако в Израиле, как и на всем Ближнем Востоке, а также в Европе и Африке, это астрономическое явление на сей раз наблюдать было невозможно.
Предыдущее полное лунное затмение наблюдалось в мае этого года. Следующее ожидается только в 2025 году.
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