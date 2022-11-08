adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
13 - 16°
Тель-Авив:
18 - 22°
Эйлат:
18 - 27°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.532 ₪ 3.533 ₪
Иерусалим:
13 - 16°
Тель-Авив:
18 - 22°
Эйлат:
18 - 27°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Фоторепортажи

    "Красная Луна": второе лунное затмение в 2022 году. Фоторепортаж

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    Фото: Associated Press

    8 ноября во многих частях планеты Земля наблюдалось полное затмение Луны ("красная Луна").

    Особенно хорошо лунное затмение на этот раз было видно в северной части Северной Америки и в восточной Азии (включая восток России).

    adv_11 m_ar_1

    Однако в Израиле, как и на всем Ближнем Востоке, а также в Европе и Африке, это астрономическое явление на сей раз наблюдать было невозможно.

    Предыдущее полное лунное затмение наблюдалось в мае этого года. Следующее ожидается только в 2025 году.

    Китай Сеул, Южная Корея Китай Южная Корея Каракас, Венесуэла Вашингтон, США
    adv_12 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_13 ar_middle_wwh
    adv_14 ar_middle_yandex
    adv_15 ar_middle_mobile_yandex
    adv_16 ar_right_wwh
    adv_17 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    17:45 "Холокост, НАКБА и немецкая культура памяти": МИД обвинил немецкий фонд в стремлении опорочить Израиль
    17:04 Прокуратура признала, что в "деле о субмаринах" использовалось шпионское ПО
    16:34 Новые отделения полиции открыты в Холоне и Бат-Яме
    13:57 Государство останавливает 51 проект ТАМА-38 в радиусе 100 метров от станций метро
    13:19 ЦАХАЛ создает комиссию по расследованию смерти офицера разведки, скончавшегося в военной тюрьме в 2021 году
    13:18 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине: идет 258-й день войны
    13:14 Израиль, Иордания и ОАЭ подписали тройственный договор о сотрудничестве: "Вода в обмен на электричество"
    12:39 Учителя хевронской школы посвятили террористу контрольную по физике
    adv_18 ar_right_2
    adv_19 ar_right_3
    adv_20 ar_right_4
    adv_21 ar_right_5