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    Фоторепортажи

    Несмотря на террор: у Стены Плача прошла церемония благословения коэнов. Фоторепортаж

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    Фото: Flash90 и Associated Press

    Тысячи евреев приняли участие в церемонии благословения коэнов у Стены Плача в Старом городе Иерусалима. Эта церемония традиционно проходит в дни праздников Песах.

    В молитве принимали участие главные раввины Израиля Ицхак Йосеф и Давид Лау, главный раввин святых мест и Стены Плача Шмуэль Рабинович и многие другие.

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    Церемония проходила одновременно с восхождениями групп евреев на Храмовую гору.

    В связи с угрозой террора и недавними массовыми беспорядками на Храмовой горе, около мечети Аль-Акса, были введена особые меры безопасности. В Старом городе 9 апреля находятся более двух тысяч полицейских, пограничников и сотрудников спецслужб.

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