Полное солнечное затмение 2024 года в Америке. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

8 апреля 2024 года в Северной и Центральной Америке – в США, Канаде, Мексике – наблюдалось полное солнечное затмение. Первыми его могли наблюдать жители атолла Пенрин, который входит в состав Островов Кука (Тихий океан).

Затмения происходят, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. Если посередине оказалась Луна, то она заслоняет землянам Солнце – и наблюдается солнечное затмение. В зависимости от того, насколько точно в линию выстроились эти небесные тела, затмение бывает частичным либо полным.

Следующее полное солнечное затмение ожидается в 2026 году, при этом видно его будет в основном в Атлантическом океане.