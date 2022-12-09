Премьер-министр Лапид принял участие в акции против коалиции Нетаниягу. Фоторепортаж

Фото: Tomer Neuberg/Flash90

В пятницу, 9 декабря, начались акции протеста против действий еще не созданного правительства Биньямина Нетаниягу, организованные партией "Еш Атид". В манифестации в Тель-Авиве под лозунгом "Мы им не фраеры – мы идем на мосты" среди прочих приняли участие лидер партии, премьер-министр Яир Лапид, его жена Лихи, министр экономики и промышленности Орна Барбивай и другие активисты.

Участники манифестации демонстрировали плакаты "Пришли ради перемен – продолжаем перемены", "Остановим безумие – будем бороться за страну" и т.п.

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Сам факт участия действующего главы правительства в акции протеста против еще не начавшего функционировать и даже не сформированного правительства конкурирующего политического лагеря – событие экстраординарное. Лапид прибыл к мосту, на котором была устроена демонстрация, на служебном автомобиле, в сопровождении охраны, было перекрыто движение транспорта.

"Вы еще ничего не видели, мы только начинаем!" – заявил Лапид накануне.

Лидер "Еш Атид" распространил следующее заявление: "На наших глазах создается самое экстремистское и безумное правительство в истории страны. Биби слаб, партнеры шантажируют его, и в результате всё, что нам дорого, рушится на глазах. Мы не намерены молчать. Мы не фраеры, мы здесь не только для того, чтобы платить им налоги и отправлять наших детей в армию. Мы будем протестовать, мы будем кричать, мы будем бороться за нашу страну. Посмотрите, что они сделали еще до того, как было сформировано правительство: они рвут на части систему образования, Ави Маоз получил 2 миллиарда шекелей, чтобы прививать нашим детям в школах свои темные взгляды на женщин и ЛГБТ, министерство наследия Израиля было передано каханистам, так же как и еврейская культура. Смотрич и Струк получают полномочия в ЦАХАЛе, превращая его в политизированную армию, продвигая интересы наиболее радикальных поселенцев. Они изменяют основные законы, чтобы Арье Дери, преступник-рецидивист, был одновременно министром внутренних дел и министром здравоохранения и смог продолжать свои махинации. Студенты ешив будут получать больше денег, чем солдаты ЦАХАЛа. Предполагается, что местные власти должны финансировать иешивы, в которых не преподаются основные учебные дисциплины. Это неприемлемое для нормального правительства поведение. Это не способ управлять нормальным демократическим государством. Так что на этой неделе мы идем протестовать на мосты, чтобы сказать им: даже на минуту не подумайте, что мы будем молчать! Не думайте, что мы устали или сдались. У нас есть сила влиять, у нас есть сила менять, мы здесь".

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9 декабря активисты "Еш Атид" вышли на шесть мостов:

Тель-Авив – мост ККЛ (Аялон)

Тель-Авив – мост Модаи, "Савидор мерказ" (Аялон)

Герцлия – мост а-Доар (Герцлия Бет, прибрежное шоссе)

Нетания – перекресток Полег

Маалот – мост Яфе Ноф

Кармиэль – въездной мост в Кармиэль

10 декабря во второй половине дня акции проходят на десятках мостах и перекрестках:

Эмек Изреэль – мост возле больницы "а-Эмек"

Местный совет Звулон – мост Ягур

Крайот – перекресток Цабар

Биньямина – перекресток Браницки

Зихрон Яаков – перекресток Зихрон

Йесод а-Маала – перекресток Йесод а-Маала

Хайфа – "Мерказ Хорев"

Хадера – мост Ольга

Рамат-а-Шарон – мост а-Кфар а-Ярок маарав

Од а-Шарон – мост Адар

Пардесия – перекресток Пардесия

Тель-Монд – мост Дрорим

Нетания – мост Удим

Петах-Тиква – мост 471

Раанана – мост Раанана маарав (531)

Ганей-Тиква – мост Маас (471)

Йехуд – мост Йехуд

Рош-Аин – мост Кфар-Касем

Кирьят-Оно – мост Бар-Илан

Модиин – перекресток Шилат

Азур – мост а-Ярок

Ришон ле-Цион – мост Ришоним

Бат-Ям – мост Йосефталь

Явне – мост Явне даром

Местный совет Гезер – мост Наан

Местный совет Йоав – мост возле кибуца Гат

Гдерот – мост Бейт-Рабан

Ашдод – мост Ашдод даром ("Биг Ад алом")

Иерусалим – мост Хемед

Беэр-Шева – перекресток на въезде в Беэр-Шеву

Эйлат – перекресток на въезде в город.