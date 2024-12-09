Израильская актриса Елена Яралова. Фотогалерея

Фото: Александр Ханин

9 декабря исполнилось 60 лет израильской актрисе Елене Яраловой.

Она родилась в Киеве в семье врачей (отец Лены, Игорь Барах, был известен также как поэт-песенник). Занималась танцами, фигурным катанием. Два года отучилась в Киевском театральном институте имени Карпенко-Карого, затем (после переезда родителей в Москву) перевелась в Школу-студию МХАТ (курс В.Богомолова). По окончании в 1987 году была принята в труппу московского театра "Современник".

В 1993 году эмигрировала в Израиль. Была актрисой театра "Идишпиль". В 2006 году была приглашена на работу в Камерный театр. Была сооснователем и актрисой театра "Маленький". Работала телеведущей на канале "Израиль Плюс". Входила в состав коллектива израильского ансамбля "Клезмершпиль". Снялась в фильме "Кедма" известного израильского режиссера Амоса Гитая. В общей сложности сыграла более десяти киноролей.