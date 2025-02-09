Основные силы ЦАХАЛа выведены из Газы. Фоторепортаж
время публикации: 09 февраля 2025 г., 15:32 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 15:32
Фото: AP и Flash90
В ночь на 9 февраля силы Армии обороны Израиля были полностью выведены из района "оси Нецарим", отделявшей север Газы от других районов сектора. Оборудование, которое было установлено военными ранее в этом районе, было демонтировано и вывезено или уничтожено.
После отвода войск израильских военнослужащих в северной части сектора Газы не осталось. ЦАХАЛ продолжает контролировать "Филадельфийский коридор" (граница между Газой и Египтом), буферную зону вдоль сухопутной границы сектора Газы и морскую границу.