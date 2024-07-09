Фестиваль в Памплоне: бег с быками, акробатика рекортадоров и протесты. Фоторепортаж

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В городе Памплона северо-испанской провинции Наварра, в рамках фестиваля Сан-Фермин, состоялось традиционное энсьерро (забег, когда людей на городских улицах преследуют быки). Как всегда, толпы возбужденных и восторженных участников и зрителей. Как обычно, есть пострадавшие.

В этом году во время фестивале в Памплоне можно было увидеть разную символику – в том числе, палестинские флаги. Некоторые приезжие считают своим долгом использовать шоу, освещаемое всеми мировыми СМИ, для политических деклараций.

Фестиваль Сан-Фермин вызывает противоречивое отношение людей. Многие считают, что речь идет о захватывающем и опасном приключении, которое стоит хотя бы один раз в жизни увидеть своими глазами. Другие критикуют организаторов за жестокое обращение с быками. Ежегодно в Памплоне во время энсьерро получают ранения десятки людей. Ежегодно фестиваль сопровождается акциями протеста, организуемыми зоозащитниками.

Фестиваль в Памплоне приобрел всемирную известность после публикации в 1926 году романа Эрнеста Хемингуэя "Фиеста" ("И восходит солнце"). Пробег быков по улицам, центральное событие фестиваля, издавна привлекает любителей острых ощущений. Быки пробегают дистанцию 850 метров примерно за четыре минуты, и за это время тысячи людей пытаются подобраться к ним поближе, но так, чтобы не попасть под копыта или не получить удар рогами.