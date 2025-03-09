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Итальянской актрисе Орнелле Мути – 70. Фотогалерея

время публикации: 09 марта 2025 г., 09:02 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 09:02

Фото: Associated Press

9 марта исполнилось 70 лет Орнелле Мути – итальянской актрисе, вскружившей головы многим актерам, режиссерам, бизнесменам и политикам.

Она родилась в Риме. Имя при рождении: Франческа Романа Ривелли. Ее отец был журналистом из неаполитанской семьи. Мать была немкой из Эстонии, причем родители матери родом из Санкт-Петербурга (Россия).

Начала сниматься в кино с 15-летнего возраста. В основном снималась в итальянском кино, но в 1980 году сыграла в британском фантастическом фильме "Флэш Гордон". Особую популярность, в том числе в СССР, завоевала в 1980 году, после выхода фильма "Укрощение строптивого" (1980) с Адриано Челентано, где она сыграла главную женскую роль. Снялась в главной роли в фильме "Жизнь прекрасна" у советского режиссёра Григория Чухрая. В 1984 году появилась в фильме немецкого кинорежиссёра Фолькера Шлёндорфа "Любовь Свана" с Аленом Делоном. Мути работала с итальянскими режиссёрами Марко Феррери и Дино Ризи. В общей сложности примерно за полвека кинокарьеры сыграла более чем в 100 фильмах и сериалах.

В 2008 году Орнелла Мути запустила собственную ювелирную линию, открыв бутики в Риме, Милане, Париже, Риге, Москве и Алматы. В 2016 году приобрела квартиру в Москве и заявила о намерении получить российское гражданство, но продолжила жить преимущественно в Монако.

Российские СМИ много писали об Орнелле Мути не только потому, что ее хорошо знали зрители в этой стране. В декабре 2010 года актриса отменила спектакль, сказавшись больной, однако в тот же день появилась на благотворительном вечере с участием Владимира Путина в Санкт-Петербурге.

Трижды была замужем. У нее трое детей.

2009 год
Орнелла Мути (третья слева) с актерским составом фильма "Хроника объявленной смерти" 1987 год
1999 год
2014 год
2014 год
2015 год
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