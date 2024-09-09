Супермодели – звезды соцсетей 2024. Фотогалерея

Фото: Associated Press

Models.com – ведущий сайт, информирующий о событиях в мире подиумов и студий, публикует рейтинг популярности самых известных моделей мира в социальных сетях. При подготовке рейтинга учитывается число подписчиков на официальные страницы моделей в Instagram и X/Twitter (изредка TikTok). Facebook с прошлого года не учитывается.

Представляем обновленный рейтинг, по состоянию на сентябрь 2024 года. Позиция в рейтинге, как правило, зависит не от частоты публикаций, а от общественной активности модели и скандалов вокруг ее имени.

Лидером рейтинга с 2014 года является топ-модель Кендалл Дженнер – дочь сменившего пол олимпийского чемпиона Кейтлин (Брюса) Дженнер, сводная сестра светских львиц Ким Кардашьян и Хлои Кардашьян, родная сестра Кайли Дженнер, в 2019 году объявленной журналом Forbes самым молодым миллиардером. У Кендалл Дженнер около 292 миллионов подписчиков только в Instagram (за один год она прибавила около 20 миллионов). Она, безусловно, самая популярная в соцсетях среди профессиональных моделей. Хотя пока не сравнялась с самой популярной из сводных сестер: у Ким Кардашьян более 600 миллионов подписчиков в Instagram, X и Facebook.

На втором месте в социальном рейтинге моделей американская модель голландско-палестинского происхождения Гиги (Джиджи) Хадид, у нее около 78 млн подписчиков. Ее младшая сестра Белла Хадид, с 61 млн подписчиков, на четвертом месте.

Третью строчку рейтинга, подвинув Беллу Хадид, теперь занимает аргентинская модель Джорджина Родригес – испанская танцовщица, модель, гражданская жена Криштиану Роналду. Она буквально ворвалась в ТОП этого списка ы прошлом году, благодаря участию в реалити-шоу Netflix и резко возросшему интересу к ее личной жизни. Около 63 млн подписчиков.

На пятом месте Хейли Бибер – модель, жена певца Джастина Бибера. У нее более 53 млн подписчиков.

Россия в "ТОП-10" представлена одной моделью: Ирина Шейк – на 10-м месте. Наталья Водянова занимает только 49-ю строчку рейтинга, Анна Вьялицына и Наташа Поли за пределами первой сотни.

Украинская модель Снежана Онопко на 17-й строчке. Украинка Алина Байкова на 52-м месте.

Израильтянка Бар Рафаэли, мать троих детей, на 53-м месте. Израильская модель Яэль Шелби – 66-я строчка. Если бы израильская актриса Галь Гадот участвовала в этом рейтинге, она была бы в первой тройке со 130 млн подписчиков, но сайт Models.com не считает ее профессиональной моделью.

Самые популярные модели в соцсетях. ТОП-20

1. Кендалл Дженнер (28 лет, США)

2. Гиги Хадид (28 лет, США)

3. Джорджина Родригес (30 лет, Аргентина-Испания)

4. Белла Хадид (26 лет, США)

5. Хейли Бибер (27 лет, США)

6. Крисси Тейген (38 лет, США)

7. Кара Делевинь (32 года, Великобритания)

8. Эмили Ратаковски (32 года, Великобритания)

9. Тэйлор Хилл (28 лет, США)

10. Ирина Шейк (38 лет, Россия)

11. Жизель Бюндхен (43 года, Бразилия)

12. Эшли Грэм (36 лет, США)

13. Барбара Палвин (30 лет, Венгрия)

14. Кэндис Свейнпол (35 лет, ЮАР)

15. Рози Хантингтон-Уайтли (36 лет, Великобритания)

16. Адриана Лима (42 года, Бразилия)

17. Снежана Онопка (37 лет, Украина)

18. Наоми Кэмпбелл (54 года, Великобритания)

19. Миранда Керр (40 лет, Австралия)

20. Карли Клосс (31 год, США)