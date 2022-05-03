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NEWSru.co.il :: Пресса3 мая 2022 г., 09:17

Путин санкционировал заявление Лаврова о евреях. Обзор арабских СМИ

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Путин санкционировал заявление Лаврова о евреях. Обзор арабских СМИ

Панарабская газета "Аль-Раи аль-Юм" называет беспрецедентным кризис в российско-израильских отношениях, вызванный словами Сергея Лаврова о еврейских корнях Гитлера и евреях-антисемитах. Издание считает, что министр не мог сделать подобное заявление без разрешения Владимира Путина, и полагает, что за ним последуют поставки Ирану и Сирии более совершенных вооружений.

Телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелосси подписала закон о ленд-лизе, значительно облегчающий процесс поставки Украине американских вооружений и военного оборудования. Тем временем Россия продолжает сосредотачивать силы для наступления на востоке Украины и в районе Николаева.


Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" заявляет, что боевое крыло этой группировки взяло на себя ответственность за "героическую операцию в Салфите" - так здесь называют теракт на КПП на въезде в Ариэль. В заявлении подчеркивается, что это только первый удар по врагу в знак возмездия за нападения на священную мечеть аль-Акса в Иерусалиме.

Амманская газета "Аль-Дустур" пишет, что в Иордании первый день праздника Ид аль-Фитр ознаменовался несколькими тяжелыми авариями – несмотря на призывы дорожной полиции проявлять за рулем осторожность. Три человека погибли и шестеро получили серьезные травмы.

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