New York Times: спутниковые снимки показывают, что мертвые тела на улицах Бучи лежали до ухода российских военных
Редакция американского издания New York Times проанализировала спутниковые снимки Maxar Technologies улиц украинского городка Буча (Киевская область), датированные мартом 2022 года.
В публикации отмечается, что уже 11 марта, когда этот населенный пункт полностью контролировался российскими войсками, на улице Яблонская в Буче лежали не менее 11 тел. Причем они находились там же, где их обнаружили украинские военные через три недели, после освобождения города.
Сопоставляя видеозаписи, сделанные после освобождения Бучи, и спутниковые снимки журналисты отметили, что на видео, снятом 2 апреля, видны два брошенных автомобиля и тело, лежащее неподалеку. Судя по спутниковым снимкам, эти автомобили и тело находились на том же месте 20-21 марта.
В публикации NYT говорится, что по имеющимся данным причины смерти этих людей установить нельзя. Некоторые из тел лежали рядом с воронкой от взрыва. Другие находились возле машин. Три тела лежали рядом с велосипедами. У некоторых руки связаны за спиной белой тканью. Тела были разбросаны на сотни метров по улице Яблонская.
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