Операция в Дженине. Обзор ивритоязычных СМИ, воскресенье, 10 апреля

Первые полосы выпусков израильских газет посвящены биографиям жертв теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве и операции ЦАХАЛа в Дженине.

"Исраэль а-Йом": Правительство обсудит предложение лишить террористов, имеющих израильское гражданство, пособий "Битуах Леуми"





"Едиот Ахронот": В больнице "Ихилов" остаются шестеро раненых в результате теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве





"> "Маарив": Cилы ЦАХАЛа и МАГАВ провели операцию в лагере беженцев в Дженине





"Гаарец": Космический корабль, на борту которого находится израильский астронавт, пристыковался к МКС





"Исраэль а-Йом": Правительство обсудит предложение лишить террористов, имеющих израильское гражданство, пособий "Битуах Леуми"

10 апреля на еженедельном заседании правительства будет обсуждаться вопрос лишения пособий Института национального страхования "Битуах леуми" террористов, имеющих израильское гражданство и членов их семей.











"Едиот Ахронот": В больнице "Ихилов" остаются шестеро раненых в результате теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве

В больнице "Ихилов" остаются шестеро раненых в результате террористической атаки на улице Дизенгоф в Тель-Авиве, совершенной вечером 7 апреля. Двое раненых в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести. Состояние еще двоих оценивается как легкое, по всей видимости сегодня они будут выписаны из больницы. 7 апреля в результате теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве были убиты Томер Морад (28), Эйтам Магини (27) и Барак Лопен (35). Террорист был ликвидирован рано утром 8 апреля в Яффо.

В субботу, 9 апреля, силы ЦАХАЛа и подразделение "псевдоарабов" пограничной полиции (ЯМАС) провели операцию в лагере беженцев в Дженине. Они разметили для предстоящего разрушения дом террориста Раэда Хазема, совершившего теракт в Тель-Авиве на улице Дизенгоф. В ходе операции вспыхнула перестрелка между военнослужащими ЦАХАЛа и и вооруженными боевиками.

Космический корабль, на борту которого находится израильский астронавт, пристыковался к МКС







Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится второй в истории израильский астронавт Эйтан Стива, пристыковался к Международной космической станции с опозданием на 44 минуты из-за возникшей неисправности.