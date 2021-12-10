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NEWSru.co.il :: Пресса10 декабря 2021 г., 07:15

Трамп в интервью "Едиот Ахронот": после того, как Нетаниягу поздравил Байдена, я с ним не разговаривал

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Трамп в интервью "Едиот Ахронот": после того, как Нетаниягу поздравил Байдена, я с ним не разговаривал

В приложении "7 дней" газеты "Едиот Ахронот" опубликовано интервью политического обозревателя Барака Равида с экс-президентом США Дональдом Трампом, приуроченное к выходу в свет новой книги Равида "Мир по Трампу".

В интервью Трамп утверждает, что без него государство Израиль было бы уже уничтожено, и что те 20% израильтян, которые выступали против него – просто неблагодарные.

"Fuck him", – отвечает экс-президент на вопрос Равида по поводу отношений с экс-премьером Израиля Биньямином Нетаниягу. "Никто не сделал для него больше, чем я. Без моего решения по Голанам он бы проиграл выборы, которые в итоге свел к ничьей. Но когда у меня украли победу на выборах, он побежал поздравлять Байдена", – сказал Трамп, подчеркнув, что после этого он с Нетаниягу не разговаривал.


Также Трамп заявляет, что администрация Джо Байдена не сможет добиться участия новых арабских стран в "Авраамовых соглашениях".

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