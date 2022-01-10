Хаос с проверками и заявления Либермана. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 10 января

Первые полосы выпусков израильских газет посвящены хаосу и очередям на пункты проверок, а также заявлению Авигдора Либермана о том, что нет причин для выплаты компенсации бизнесам.

"Исраэль а-Йом": Либерман: "Не будет денежных подарков. Помощь получат только пострадавшие бизнесы"





"Едиот Ахронот": Беннет: в эту волну заразятся от двух до четырех миллионов израильтян





"Маарив": Процесс Задорова: патологоанатом Майя Фройнд отказывается от выступления в суде





"Гаарец": Министры утвердили законопроект о гражданстве





"Исраэль а-Йом": Либерман: "Не будет денежных подарков. Помощь получат только пострадавшие бизнесы"

Министр финансов Авигдор Либерман на прошедшей пресс-конференции прокомментировал текущее состояние израильской экономики и влияние на нее "пятой волны" эпидемии коронавируса. Либерман заявил, что минфин не намерен выделять денежную помощь гражданам, компенсации получат только те бизнесы и отрасли, которые действительно пострадали от последней волны эпидемии, вызванной штаммом "омикрон". "Не будет денежных подарков и подкупа избирателей", - завил Либерман.











"Едиот Ахронот": Беннет: в эту волну заразятся от двух до четырех миллионов израильтян

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обратился на своей странице в Facebook к согражданам, напомнив, что "омикрон" по заражаемости не похож ни на один предыдущий штамм. Беннет сообщил, что, согласно информации, которая была представлена сегодня на заседании правительства, в Израиле в пятую волну заразятся от двух до четырех миллионов человек.







"Маарив": Процесс Задорова: патологоанатом Майя Фройнд отказывается от выступления в суде

Патологоанатом Майя Фройнд должна в ближайший вторник выступить в суде над Романом Задоровым в качестве свидетеля обвинения, но она попросила судей освободить ее от явки на процесс "из-за проблем со здоровьем". Адвокаты Романа Задорова считают, что отказ свидетеля связан не только с названными причинами. Майя Фройнд, работавшая в Институте судебной медицины, давала заключение по делу об убийстве Таир Рады во время расследования и ее были допущены несколько серьезных ошибок при работе с уликами с места убийства.





"Гаарец": Министры утвердили законопроект о гражданстве





Межминистерская комиссия по законодательству утвердила большинством голосов законопроект о гражданстве, представленный министром внутренних дел Айелет Шакед. Только один министр воздержался при голосовании. Закон передан в комиссию по законодательству для рассмотрения и подготовки к голосованию в первом чтении.