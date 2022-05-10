Началась летняя сессия Кнессета. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 10 мая

В центре внимания ивритоязычных СМИ открытие летней сессии Кнессета, высказывание Ицхака Пиндруса и начало учений ЦАХАЛа.

"Едиот Ахронот": Армия обороны Израиля объявила о начале крупномасштабных учений "Огненная колесница"





"Исраэль а-Йом": Летняя сессия Кнессета началась с обсуждения двух вотумов недоверия







"Гаарец": Сторонница Нетаниягу задержана по подозрению в угрозах в адрес семьи Нафтали Беннета





"Маарив": Депутат Ицхак Пиндрус: "Моя мечта - взорвать здание Верховного суда"





"Едиот Ахронот": Армия обороны Израиля объявила о начале крупномасштабных учений "Огненная колесница"





Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о начале широкомасштабных военных учений, в рамках которых будет отрабатываться ведение боевых действий на нескольких фронтах в воздухе, на море, на суше и в киберпространстве. Учения, проходящие под кодовым названием "Огненная колесница", продлятся около четырех недель.







"Исраэль а-Йом": Летняя сессия Кнессета началась с обсуждения двух вотумов недоверия

Первое пленарное заседания летней сессии Кнессета 24-го созыва началась с обсуждения двух вотумов недоверия правительству, первый из которых выдвинут "Ликудом", второй - партиями ШАС и "Яадут а-Тора". Первым на заседании выступит лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу, ему будет отвечать министр, отвечающий за связь Кнессета и правительства, Зеэв Элькин. Право ответить на обвинения в адрес правительства также имеет премьер-министр Нафтали Беннет.

"Маарив": Депутат Ицхак Пиндрус: "Моя мечта - взорвать здание Верховного суда"







В ходе дискуссии в йешиве для подростков, развернулась дискуссия между ним и депутатом Кнессета Симхой Ротманом ("Ционут Датит"). Депутат Ротман говорил о необходимости интеграции религиозной молодежи в структуры управления государством. Помимо прочего, он говорил об интеграции в судебную систему. "Нам это не нужно", - ответил ему депутат Пиндрус. Он продолжил: "Ты знаешь о чем я мечтаю? Я мечтаю привезти бульдозер и взорвать здание Верховного суда. Подробности в материале Анны Барски и Арика Бендераю







"Гаарец": Сторонница Нетаниягу задержана по подозрению в угрозах в адрес семьи Нафтали Беннета





Полиция задержала 65-летнюю жительницу юга страны, подозреваемую в том, что направляла письма с угрозами премьер-министру Нафтали Беннету и членам его семьи. По меньшей мере дважды семья премьер-министра получала письма с угрозами. К письмам были приложены боевые пули. Подробности в материале Иегошуа Брайнера.