Иерусалим:
12 - 27°
Тель-Авив:
16 - 26°
Эйлат:
21 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Пресса10 мая 2022 г., 09:03

Началась летняя сессия Кнессета. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 10 мая

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Началась летняя сессия Кнессета. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 10 мая

В центре внимания ивритоязычных СМИ открытие летней сессии Кнессета, высказывание Ицхака Пиндруса и начало учений ЦАХАЛа.

"Едиот Ахронот": Армия обороны Израиля объявила о начале крупномасштабных учений "Огненная колесница"

"Исраэль а-Йом": Летняя сессия Кнессета началась с обсуждения двух вотумов недоверия




"Гаарец": Сторонница Нетаниягу задержана по подозрению в угрозах в адрес семьи Нафтали Беннета

"Маарив": Депутат Ицхак Пиндрус: "Моя мечта - взорвать здание Верховного суда"

"Едиот Ахронот": Армия обороны Израиля объявила о начале крупномасштабных учений "Огненная колесница"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о начале широкомасштабных военных учений, в рамках которых будет отрабатываться ведение боевых действий на нескольких фронтах в воздухе, на море, на суше и в киберпространстве. Учения, проходящие под кодовым названием "Огненная колесница", продлятся около четырех недель.



"Исраэль а-Йом": Летняя сессия Кнессета началась с обсуждения двух вотумов недоверия

Первое пленарное заседания летней сессии Кнессета 24-го созыва началась с обсуждения двух вотумов недоверия правительству, первый из которых выдвинут "Ликудом", второй - партиями ШАС и "Яадут а-Тора". Первым на заседании выступит лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу, ему будет отвечать министр, отвечающий за связь Кнессета и правительства, Зеэв Элькин. Право ответить на обвинения в адрес правительства также имеет премьер-министр Нафтали Беннет.




"Маарив": Депутат Ицхак Пиндрус: "Моя мечта - взорвать здание Верховного суда"



В ходе дискуссии в йешиве для подростков, развернулась дискуссия между ним и депутатом Кнессета Симхой Ротманом ("Ционут Датит"). Депутат Ротман говорил о необходимости интеграции религиозной молодежи в структуры управления государством. Помимо прочего, он говорил об интеграции в судебную систему. "Нам это не нужно", - ответил ему депутат Пиндрус. Он продолжил: "Ты знаешь о чем я мечтаю? Я мечтаю привезти бульдозер и взорвать здание Верховного суда. Подробности в материале Анны Барски и Арика Бендераю



"Гаарец": Сторонница Нетаниягу задержана по подозрению в угрозах в адрес семьи Нафтали Беннета

Полиция задержала 65-летнюю жительницу юга страны, подозреваемую в том, что направляла письма с угрозами премьер-министру Нафтали Беннету и членам его семьи. По меньшей мере дважды семья премьер-министра получала письма с угрозами. К письмам были приложены боевые пули. Подробности в материале Иегошуа Брайнера.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:03 Началась летняя сессия Кнессета. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 10 мая
10:46 The Times: Израиль готовил ликвидацию лидеров ХАМАСа за рубежом
10:40 Пойманы террористы, убившие израильтян в Эльаде. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 9 мая
09:12 Шакед призвала убивать палестинцев. Обзор арабских СМИ
10:09 WSJ: Саудовская Аравия инвестирует средства в Израиль – при посредничестве Кушнера
10:00 Теракт в Эльаде и заявления о Синуаре. Обзор ивритоязычных СМИ, воскресенье, 8 мая
09:08 Почему Зеленского сравнивают с Черчиллем. Обзор арабских СМИ
09:56 Теракт после Дня Независимости. Обзор ивритоязычных СМИ, пятница, 6 мая
09:31 Израильский министр выдал гостайну. Обзор арабских СМИ
08:10 Траурные церемонии и реакция на поведение России. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 4 мая
Загрузка...