Нетаниягу в интервью Fox News: "Перемирие с ХАМАСом означало бы капитуляцию перед ХАМАСом"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в эксклюзивном интервью главному политическому ведущему Fox News Брету Байеру заявил, что прекращение огня в Газе на данном этапе невозможно, хотя операции в секторе длятся "дольше", чем планировалось.

Нетаниягу подчеркнул: "Перемирие с ХАМАСом означало бы капитуляцию перед ХАМАСом, капитуляцию перед террором и победу иранской оси террора, поэтому прекращения огня не будет без освобождения израильских заложников".

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"ЦАХАЛ борется с террористами как на земле, так и под землей, – заявил Нетаниягу. – Мы делаем все, что в наших силах, чтобы уменьшить число жертв среди гражданского населения: мы создали безопасные зоны и безопасные коридоры, чтобы гражданские лица могли услышать наш призыв и уйти, даже несмотря на то, что ХАМАС пытается удержать их".

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Говоря о ХАМАСе, премьер-министр Израиля подчеркнул: "Они не только убивают и калечат, насилуют и убивают женщин, сжигают заживо детей, берут в заложники малышей, младенцев, пожилых людей, людей, переживших Холокост. Это самое ужасное зверство, совершенное против еврейского народа со времен Холокоста… Они не только делают это, но и действительно их мишенью оказывается собственное гражданское население... Они хотят удержать мирных жителей в качестве живого щита".

Глава правительства Израиля сказал, что очень ценит поддержку со стороны президента США Джо Байдена. Он также отметил важную роль Конгресса США в противостоянии антиизраильским настроениям.