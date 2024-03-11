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    Пресса

    Израильские СМИ: ХАМАС выясняет, был ли убит Маруан Исса

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    Израильские СМИ: ХАМАС выясняет, был ли убит Маруан Исса
    Соцсети

    Вечером 10 марта стало известно, что возможно в секторе Газы был ликвидирован глава военного крыла ХАМАСа Маруан Исса. Утром 11 марта многие израильские СМИ, в частности сайты Ynet и "Мако", написали, что ХАМАС проверяет эти сведения.

    Не исключено, что Маруан Исса был убит в результате удара ЦАХАЛа по цели в Нусейрате, в центре сектора Газы.

    11 марта было разрешено к публикации, что в воскресенье ЦАХАЛ атаковал дом, в котором, по данным израильской разведки, скрывался Маруан Исса.

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    Атака была осуществлена вскоре после полуночи. Источники в Газе сообщали, что ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько домов в районе Нусейрата, а также цели между мечетью Ахмада Ясина и новым городским рынком, в центре сектора. Атака сопровождалась необычным отключением интернета и связи. Теперь достоверно известно, что основной целью был Маруан Исса, но пока не подтверждено, что он был уничтожен.

    Хотя Маруан Исса формально считается заместителем основателя "Бригад Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) Мухаммада Дэйфа, фактически, учитывая состояние здоровья Дэйфа, именно он руководит действиями боевиков ХАМАСа в последние годы. Он же – главное связующее звено между военным и политическим крылом ХАМАСа.

    Если Исса действительно ликвидирован, то речь идет об уничтожении самого влиятельного главаря ХАМАСа с начала войны в Газе 7 октября 2023 года, так как Маруан Исса играл более значительную роль в этой организации, чем заместитель главы политбюро ХАМАСа Салах аль-Арури, ликвидированный в Бейруте 2 января 2024 года

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    Маруан Исса

    Маруан Исса (известный также как "Абу Бараа") родился в 1965 году в Аль-Бурейдже, в центральной части сектора Газы. С конца 80-х являлся боевиков и активистом ХАМАСа.

    В 2007 году пережил покушение.

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    В 2012-м, после ликвидации Ахмада Джабари, фактически возглавил "Бригады Изаддина аль-Касама", формально считается заместителем Мухаммада Дэйфа.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 2 Января 2024
    Краткая история ликвидаций лидеров палестинского террора. Дополнено
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