Бен Каспит: Лапид направил в Кремль требование не вмешиваться в выборы в Израиле
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Обозреватель газеты "Маарив" Бен Каспит утверждает, что премьер-министр Израиля Яир Лапид обратился к российскому руководству с требованием не вмешиваться в предстоящие в ноябре выборы в Кнессет.
По словам Каспита, по распоряжению Лапида требование было передано по каналам Общей службы безопасности (ШАБАК) в российскую Федеральную службу безопасности.
В 2019 году возглавлявший на тот момент ШАБАК Надав Аргаман публично заявлял о намерении иностранного государства вмешаться в ход выборов. Посольство России тогда опубликовало опровержение содержавшегося в словах Аргамана намека.
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По словам Каспита, перед предстоящими выборами снова появились предупреждения о возможном вмешательстве в выборы.
ШАБАК отказался комментировать публикацию "Маарива".
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