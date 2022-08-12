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    Пресса

    Бен Каспит: Лапид направил в Кремль требование не вмешиваться в выборы в Израиле

    время публикации: | последнее обновление:
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    Бен Каспит: Лапид направил в Кремль требование не вмешиваться в выборы в Израиле
    Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

    Обозреватель газеты "Маарив" Бен Каспит утверждает, что премьер-министр Израиля Яир Лапид обратился к российскому руководству с требованием не вмешиваться в предстоящие в ноябре выборы в Кнессет.

    По словам Каспита, по распоряжению Лапида требование было передано по каналам Общей службы безопасности (ШАБАК) в российскую Федеральную службу безопасности.

    В 2019 году возглавлявший на тот момент ШАБАК Надав Аргаман публично заявлял о намерении иностранного государства вмешаться в ход выборов. Посольство России тогда опубликовало опровержение содержавшегося в словах Аргамана намека.

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    По словам Каспита, перед предстоящими выборами снова появились предупреждения о возможном вмешательстве в выборы.

    ШАБАК отказался комментировать публикацию "Маарива".

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