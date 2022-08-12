Бен Каспит: Лапид направил в Кремль требование не вмешиваться в выборы в Израиле

Обозреватель газеты "Маарив" Бен Каспит утверждает, что премьер-министр Израиля Яир Лапид обратился к российскому руководству с требованием не вмешиваться в предстоящие в ноябре выборы в Кнессет.

По словам Каспита, по распоряжению Лапида требование было передано по каналам Общей службы безопасности (ШАБАК) в российскую Федеральную службу безопасности.

В 2019 году возглавлявший на тот момент ШАБАК Надав Аргаман публично заявлял о намерении иностранного государства вмешаться в ход выборов. Посольство России тогда опубликовало опровержение содержавшегося в словах Аргамана намека.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

По словам Каспита, перед предстоящими выборами снова появились предупреждения о возможном вмешательстве в выборы.

ШАБАК отказался комментировать публикацию "Маарива".