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    Пресса

    The Washington Post: ХАМАС планировал еще более обширную операцию

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    The Washington Post: ХАМАС планировал еще более обширную операцию
    AP Photo/Adel Hana

    Газета The Washington Post, опираясь на источники в ближневосточных и западных разведывательных структурах, пишет, что организаторы нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября планировали более масштабную операцию с целью погрузить весь регион в хаос. Значительные жертвы среди гражданского населения Газы были частью этого плана.

    Издание отмечает, что именно такая картина начинает вырисовываться по мере расследования событий, когда фрагменты информации начинают складываться в единую мозаику. При этом ХАМАС отдавал себе отчет, что атака повлечет за собой наземную операцию в секторе Газы.

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    Согласно публикации, целью мобильных отрядов боевиков было не только убийство израильтян и захват заложников в поселках, примыкающих к сектору Газы. Они намеревались прорваться на Западный берег и, устроив там восстание, свергнуть власть Палестинской автономии. Планировалось также, что ответ Израиля сделает нормализацию с арабским миром невозможной.

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    Также отмечается успех разведки ХАМАСа, которые получали информацию о поселках не только от запускаемых в израильское воздушное пространство дронов, но и от жителей сектора, работавших в Израиле и даже из израильских сайтов о продаже недвижимости и из страниц поселков в социальных сетях.

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