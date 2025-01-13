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Пресса

Times: Иран ведет секретные ядерные переговоры с Россией

Иран
Россия
Ядерное оружие
время публикации: 13 января 2025 г., 15:52 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 15:52
Times: Иран ведет секретные ядерные переговоры с Россией
Alexander Shcherbak, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Иран, находящийся "в шаге" от создания ядерного оружия, обращается к России в надежде на поддержку в реализации ядерной программы, пишет британское издание Times.

Али Лариджани, советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, несколько раз за последнее время прилетал в Россию, где встречался с высокопоставленными чиновниками, пытаясь заручиться помощью в реализации ядерной программы и укреплении противовоздушной обороны, говорится в публикации.

Представитель одной из западных разведок заявил Times, что "Москва готова перейти ранее установленные ею красные линии в отношении иранской ядерной программы", поскольку зависит от поставок иранских ракет и беспилотников.

Тема "укрепления ядерного сотрудничества" может быть поднята на переговорах президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом РФ Владимиром Путиным, которые должны состояться в Москве 17 января.

Ранее сообщалось, что Иран также стремится получить российские истребители Су-35 и новые системы ПВО – после того, как в результате израильских атак иранские силы ПВО (включая российские комплексы С-300) понесли значительный урон, продемонстрировав неспособность противостоять ударам современной авиации.

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