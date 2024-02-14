"Гаарец": Чубайс финансирует центр исследования будущего России в Израиле
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Анатолий Чубайс числится среди доноров, финансирующих создание нового центра российских исследований, который создается в Тель-Авивском университете, сообщает журналистка газеты "Гаарец"Лиза Розовская.
Следует отметить, что в ТАУ уже действует один центр российских исследований, однако он сосредоточен на изучении истории России, тогда как новый центр будет "пытаться понять будущее России".
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При этом в университете подчеркивают, что академическую деятельность в рамках нового центра будут осуществлять только штатные научные сотрудники университета. Возглавит новый центр декан факультета общественных наук профессор Итай Санд.
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Напомним, что Чубайс покинул Россию после вторжения в Украину и в последние два года живет преимущественно в Израиле.
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