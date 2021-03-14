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NEWSru.co.il :: Пресса14 марта 2021 г., 08:39

Sunday Times: вновь рассматривается вопрос о лишении супруги президента Сирии британского гражданства

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Асма Асад Асма Асад и Башар Асад на выставке в Дамаске Идлиб. Сирия

45-летняя Асма Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, может лишиться британского гражданства по итогам расследования, начатого против нее в прошлом году, если ее признают виновной подстрекательстве к совершению террористических актов во время гражданской войны в Сирии, пишет еженедельник Sunday Times.

Представитель правоохранительных органов Соединенного Королевства подтвердил, что расследование в отношении первой леди Сирии было начато на основании обращения, полученного 31 июля 2020 года, и ведется подразделением полиции по военным преступлениям. Супруге президента Сирии грозит судебное преследование в Великобритании.

Обращение было подано международной адвокатской коллегией Guernica 37, направившей в британские правоохранительные органы "доказательства власти первой леди в правящем классе и открытой поддержки сирийских вооруженных сил".

Редакция Times считает, что Асма Асад вряд ли прибудет в Великобританию для участия в судебных слушаниях, а в ее отсутствие суд может попросту не состояться. В то же время, издание не исключает, что по ходу проводимого расследования будет выпущен "красный ордер" Интерпола, который создаст препятствия для того, чтобы Асма Асад могла покидать Сирию – помимо выезда из страны для явки на суд в Лондон.

Отметим, что публикация вышла в Sunday Times через несколько дней после того, как стало известно, что Башар и Асма Асад заразились коронавирусом. Ходили слухи, что их тайно вывезли на лечение в Россию. Но Дамаск эти слухи опровергает.


В 2018 году у Асмы Асад был диагностирован рак груди. Она перенесла химиотерапию и операцию по удалению опухоли.

Асма Асад является уроженкой Лондона сирийского происхождения. До знакомства с Башаром Асадом работала в инвестиционном банке. Вышла замуж за президента Сирии в 2000 году. Но она по-прежнему является гражданкой Великобритании.

Четыре года назад еженедельник Sunday Times сообщал, что депутаты парламента Великобритании подали в МВД запрос с требованием лишить Асму Асад британского гражданства. Тогда поводом для парламентского запроса послужили публикации Асмы Асад в социальных сетях, в которых она обвиняла страны Запада в распространении дезинформации по поводу химического заражения в Хан Шейхуне. В запросе отмечалось, что три официальных аккаунта супруги Асада в социальных сетях в Instagram, Facebook и Telegram использовались для регулярных публикаций в поддержку президента Сирии, в которых восхвалялись "шахиды" сирийского режима и содержались обвинения в адрес стран Запада. Но тогда Асма Асад не была лишена гражданства Великобритании.

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