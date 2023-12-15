adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
11 - 17°
Тель-Авив:
15 - 24°
Эйлат:
15 - 26°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.685 ₪ 4.026 ₪
Иерусалим:
11 - 17°
Тель-Авив:
15 - 24°
Эйлат:
15 - 26°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ОБЩИНА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • ТРАДИЦИИ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Пресса

    New York Times: Вашингтон призывает Израиль ограничить войну в Газе

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    New York Times: Вашингтон призывает Израиль ограничить войну в Газе
    AP Photo/Alex Brandon

    The New York Times на фоне визита в Израиль советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана публикует статью о том, что Вашингтон настаивает на скором переходе к новой фазе войны в Газе – по сути речь идет о точечных операциях, а не о полномасштабной войне, подобной той, что идет уже десять недель.

    В статье Адама Энтоуса, Аарона Боксермана и Томаса Фуллера сказано: президент США Джо Байден хочет, чтобы Израиль перешел к новой фазе войны в течение ближайших трех недель или "вскоре после этого". Издание ссылается на четыре источника в администрации США, не называя их.

    adv_12 incontent_1

    По словам этих источников, в Белом доме надеются, что новая фаза войны "будет включать использование относительно небольших групп элитных сил, которые будут входить в населенные пункты в секторе Газы для выполнения целенаправленных задач, таких как обнаружение и устранение лидеров ХАМАС, спасение похищенных и разрушение туннелей".

    adv_13 m_ar_1

    В Белом доме дают понять израильским союзникам, что "американское терпение в связи с массовыми смертями среди гражданского населения (в Газе) иссякает", пишет New York Times.

    adv_14 rimma_dw_d
    adv_15 rimma_dw_m
    adv_16 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Декабря 2023
    Walla: Джейк Салливан рекомендовал завершить активную фазу операции в Газе в ближайшие недели
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_right_wwh
    adv_19 ar_right_1
    adv_20 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    03:07 В Урифе взорван дом террориста-убийцы
    03:05 70-й день войны в Израиле. Хронология событий
    02:35 Axios: США объявят о создании межнациональной группы для противодействия хуситам
    01:37 New York Times: Вашингтон призывает Израиль ограничить войну в Газе
    01:09 Байден и Эрдоган обсудили будущее Газы
    00:19 Лига конференций. "Маккаби" победил бельгийцев и занял первое место в группе
    00:07 Хуситы объявили, что атаковали беспилотником контейнеровоз Maersk Gibraltar
    23:24 Евролига. "Маккаби" победил "Анадолу Эфес"
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom