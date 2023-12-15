New York Times: Вашингтон призывает Израиль ограничить войну в Газе

The New York Times на фоне визита в Израиль советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана публикует статью о том, что Вашингтон настаивает на скором переходе к новой фазе войны в Газе – по сути речь идет о точечных операциях, а не о полномасштабной войне, подобной той, что идет уже десять недель.

В статье Адама Энтоуса, Аарона Боксермана и Томаса Фуллера сказано: президент США Джо Байден хочет, чтобы Израиль перешел к новой фазе войны в течение ближайших трех недель или "вскоре после этого". Издание ссылается на четыре источника в администрации США, не называя их.

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По словам этих источников, в Белом доме надеются, что новая фаза войны "будет включать использование относительно небольших групп элитных сил, которые будут входить в населенные пункты в секторе Газы для выполнения целенаправленных задач, таких как обнаружение и устранение лидеров ХАМАС, спасение похищенных и разрушение туннелей".

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В Белом доме дают понять израильским союзникам, что "американское терпение в связи с массовыми смертями среди гражданского населения (в Газе) иссякает", пишет New York Times.