The Bell: 650000 россиян покинули страну с 2022 года, Израиль – одно из главных направлений

Интернет-издание The Bell провело исследование, призванное выяснить, сколько россиян покинули страну после российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, и в какие государства они переселились.

Авторы исследования отмечает, что их интересовало не число пересечений границы, а количество невозвращенцев. Они обратились в миграционные органы 70 стран и на основании полученных данных установили, что 2022 года из России уехало более 650000 человек.

Первое место по числу переселенцев занимает Армения – в эту страну переселились 110000 человек. Второе и третье места делят Израиль и Казахстан – сюда уехало более 80000 граждан России. На четвертом месте с 73000 Грузия, на пятом США, куда перебралось 48000 россиян.

Издание констатирует: к эмиграции людей подтолкнула не только война сама по себе, но также мобилизация и массовые репрессии против несогласных. Некоторые страны отказались предоставлять статистику, среди них Греция, Таиланд и Азербайджан.

Также отмечается, что после нападения ХАМАСа на Израиль некоторое число репатриантов из России могло покинуть еврейское государство. Точные данные издание получить не смогло.