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    Пресса

    WSJ об отношениях Нетаниягу с Путиным: "Разговоры прекратились"

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    WSJ об отношениях Нетаниягу с Путиным:
    Yonatan Sindel/Flash90

    Американское издание Wall Street Journal пишет: в течение многих лет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поддерживал, по его словам, сложные отношения с Кремлем.

    В публикации отмечается, что у Нетаниягу были "теплые отношения" с президентом РФ Владимиром Путиным, который оказывается все более изолированным на международном поле.

    "Теперь, после смертоносного нападения поддерживаемых Ираном боевиков ХАМАСа на Израиль, разговоры, похоже, прекратились", – пишет WSJ.

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    Действительно, после 7 октября 2023 года Нетаниягу ни разу не беседовал с Путиным по телефону. Во всяком случае, канцелярия главы правительства Израиля или пресс-служба Кремля о таких разговорах не сообщали. Хотя темы для обсуждения есть. Например, освобождение российских граждан, оказавшихся в плену у ХАМАСа (речь идет о людях, у которых также есть израильское гражданство и которые постоянно жили в Израиле; российских туристов, судя по имеющимся данным, террористы не захватывали). Темами для обсуждения могли бы быть эвакуация российских граждан из сектора Газы и вывозные рейсы для россиян, желающих покинуть Израиль. Но эти темы обсуждаются чиновниками на более низком уровне.

    Путин был одним из первых, кто поздравил Нетаниягу с победой на выборах в декабре 2022 года. Разговор состоялся вскоре после того, как лидер "Ликуда" уведомил президента Израиля Ицхака Герцога о том, что ему удалось сформировать коалицию.

    Занимая пост премьер-министра Израиля в прошлом, Биньямин Нетаниягу регулярно встречался с Путиным, обсуждая актуальные проблемы ближневосточного региона. Только с сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе, Нетаниягу и Путин встречались 15 раз. Нетаниягу был одним из немногих государственных лидеров, присутствовавших на Параде Победы в Москве 9 мая 2018 года. После 17 сентября 2018 года, когда сирийские ПВО, отражая израильский авиаудар, сбили российский самолет-разведчик Ил-20, а Москва возложила ответственность на Израиль, Нетаниягу и Путин встречались пять раз: на полях парижской конференции (11 ноября 2018 года), в Москве (27 февраля и 4 апреля 2019 года), в Сочи (12 сентября 2019 года), в Иерусалиме (23 января 2020 года) и снова в Москве (30 января 2020 года, когда вместе с Нетаниягу в Израиль вернулась осужденная в РФ израильтянка Наама Иссахар). В окружении Нетаниягу давали понять, что во многом позитивные отношения между Москвой и Иерусалимом являются следствием личных отношений Путина и Нетаниягу.

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