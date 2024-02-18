Washington Post: Иран сдерживает своих сателлитов, чтобы избежать войны с США и Израилем
Как пишет газета Washington Post, Исламская республика Иран передала своим ближневосточным сателлитам указание проявлять сдержанность, чтобы не спровоцировать прямую конфронтацию режима аятолл и США. Изданию сообщили об этом официальные источники, в том числе, в Ираке и Ливане.
Когда несколько недель назад США начали наносить удары по проиранским группировкам в Сирии, Ираке и Ливане, официальный Тегеран ответил на них воинственными заявлениями о готовности дать ответ. Однако одновременно сателлиты получили указание вести себя сдержанно.
Издание отмечает, что уже две недели проиранские группировки не атакуют базы с американскими военнослужащими в Сирии и Ираке. Это самый длительный такой период с начала военных действий в Газе (7.10.2023). Осталась без ответа даже ликвидация в Багдаде одного из лидеров шиитской группировки "Катаиб Хизбалла".
"Возможно, в Иране поняли, что не в их интересах позволять сателлитам полную свободу действий в нанесении ударов по США и их союзникам", – сообщил WP официальный американский источник.
Согласно публикации, иранские дипломаты и военные направились к сателлитам для разъяснения новой позиции. "Иран делает все возможное, чтобы избежать расширения конфликта и превращения эскалации в необратимую", – рассказал официальный представитель Ирака.
В Тегеране считают, что нынешняя стратегия принесет победу Ирану. Война в Газе вернула палестинский вопрос на первое место региональной повестки дня, осложнив перспективу нормализации. Все эти достижения могут быть потеряны, если действовать слишком агрессивно.
В то же время и США проявляют осторожность, атакуя проиранские силы, но воздерживаясь от ударов по иранской территории.
Издание утверждает, что ХАМАС в секторе Газы, "Хизбалла" в Ливане, хуситы в Йемене, "Катаиб Хизбалла" в Ираке не находятся под прямым контролем Ирана, что позволяет режиму продвигать свою политику, избегая ответственности за действия сателлитов.
Так, официальный Тегеран приветствует "мужество Хизбаллы", но одновременно иранский представитель оказывает давление на группировку, чтобы та не дала правительству Израиля оснований для полномасштабного вторжения в Ливан, что угрожало бы долгосрочным интересам Ирана в этой стране.
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