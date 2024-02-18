Washington Post: Иран сдерживает своих сателлитов, чтобы избежать войны с США и Израилем

Как пишет газета Washington Post, Исламская республика Иран передала своим ближневосточным сателлитам указание проявлять сдержанность, чтобы не спровоцировать прямую конфронтацию режима аятолл и США. Изданию сообщили об этом официальные источники, в том числе, в Ираке и Ливане.

Когда несколько недель назад США начали наносить удары по проиранским группировкам в Сирии, Ираке и Ливане, официальный Тегеран ответил на них воинственными заявлениями о готовности дать ответ. Однако одновременно сателлиты получили указание вести себя сдержанно.

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Издание отмечает, что уже две недели проиранские группировки не атакуют базы с американскими военнослужащими в Сирии и Ираке. Это самый длительный такой период с начала военных действий в Газе (7.10.2023). Осталась без ответа даже ликвидация в Багдаде одного из лидеров шиитской группировки "Катаиб Хизбалла".

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"Возможно, в Иране поняли, что не в их интересах позволять сателлитам полную свободу действий в нанесении ударов по США и их союзникам", – сообщил WP официальный американский источник.

Согласно публикации, иранские дипломаты и военные направились к сателлитам для разъяснения новой позиции. "Иран делает все возможное, чтобы избежать расширения конфликта и превращения эскалации в необратимую", – рассказал официальный представитель Ирака.

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В Тегеране считают, что нынешняя стратегия принесет победу Ирану. Война в Газе вернула палестинский вопрос на первое место региональной повестки дня, осложнив перспективу нормализации. Все эти достижения могут быть потеряны, если действовать слишком агрессивно.

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В то же время и США проявляют осторожность, атакуя проиранские силы, но воздерживаясь от ударов по иранской территории.

Издание утверждает, что ХАМАС в секторе Газы, "Хизбалла" в Ливане, хуситы в Йемене, "Катаиб Хизбалла" в Ираке не находятся под прямым контролем Ирана, что позволяет режиму продвигать свою политику, избегая ответственности за действия сателлитов.

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Так, официальный Тегеран приветствует "мужество Хизбаллы", но одновременно иранский представитель оказывает давление на группировку, чтобы та не дала правительству Израиля оснований для полномасштабного вторжения в Ливан, что угрожало бы долгосрочным интересам Ирана в этой стране.