New York Times: Пентагон отправляет в Украину американские боеприпасы, хранившиеся в Израиле

Министерство обороны США передает Украине американские боеприпасы, прежде всего артиллерийские 155-миллиметровые снаряды, которые хранились на складах в Израиле, пишет издание The New York Times со ссылкой на американские и израильские официальные лица.

Речь идет о запасах, которые хранились на случай чрезвычайных ситуаций.

Власти Израиля опасались, что такие поставки могут привести к ухудшению отношений с Россией, отмечают авторы публикации Эрик Шмитт, Адам Энтоус, Ронен Бергман, Джон Исмей и Томас Гиббонс-Нефф.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

Поскольку запасы артиллерийских снарядов в Соединенных Штатах истощены, а американские производители оружия еще не в состоянии успевать за темпами боевых действий на Украине, Пентагон обратился к двум альтернативным поставщикам снарядов – Южной Корее и Израилю, говорится в публикации. Обе эти страны самостоятельно не оказывали военной помощи Украине.

Поставки из Израиля осуществляются с американских складов, созданных еще в 1970-е годы после войны Судного дня, "когда Соединенные Штаты перебрасывали по воздуху оружие для пополнения запасов израильских сил", пишет The New York Times. После этого между Вашингтоном и Иерусалимом был подписан меморандум о том, что США и Израиль могут рассчитывать на эти запасы в кризисной ситуации.

Запасы военного резерва (WRSA-I), предназначенные для Израиля и его союзников, контролировались Европейским командованием США. С сентября 2021 года они под контролем Центрального командования США (Centcom).

adv_13 incontent_2

adv_14 m_ar_2

Согласно отчету Исследовательской службы Конгресса, опубликованному в феврале 2022 года, Израилю было разрешено изымать американские боеприпасы из этого резерва во время войны с "Хизбаллой" летом 2006 года и во время длительной операции "Нерушимая скала" против ХАМАСа в секторе Газы летом 2014 года.

Как отмечает газета, в 2022 году США и Израиль достигли соглашения о поставке в Украину около 300 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров. Примерно половина из них к настоящему моменту уже отправлена в Европу, через Польшу. В общей сложности, США отправили или пообещали отправить Украине более миллиона 155-миллиметровых снарядов. Украинская армия использует около 90 тысяч артиллерийских снарядов в месяц.

Чиновники Пентагона говорят, что они должны следить за тем, чтобы в процессе вооружения Украины американские запасы не опускались до опасно низкого уровня. По словам двух высокопоставленных израильских чиновников, Соединенные Штаты пообещали Израилю, что они пополнят запас снарядов, который будет взят с израильских складов, и немедленно отправят боеприпасы в случае серьезной чрезвычайной ситуации.

adv_15 incontent_3

adv_16 m_ar_3

В статье отмечается, что поставка Украине американских боеприпасов обсуждалась правительством Израиля. В ходе этого обсуждения высказывались опасения по поводу возможных проблем в отношениях с Москвой, но в итоге было принято решение удовлетворить просьбу американских властей. Окончательное решение по этому поводу было принято Яиром Лапидом, который на тот момент был премьер-министром Израиля.

Ранее Израиля Бени Ганц, занимавший в прошлом правительстве пост министра обороны, заявлял на встрече с послами стран ЕС, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то, что еврейское государство продолжает поддерживать Киев и оказывать Украине гуманитарную помощь. Ганц также обещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО.