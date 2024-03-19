Axios о переговорах по "обмену пленными": ХАМАС и Израиль готовы к компромиссам

Израиль и ХАМАС впервые за несколько месяцев обсуждают детали возможной сделки по освобождению израильских заложников и временному прекращению огня в секторе Газы, пишет Барак Равид на сайте Axios со ссылкой на двух израильских чиновников и еще один информированный источник.

С декабря 2023 года переговоры при посредничестве Катара и Египта зашли в тупик из-за обсуждения рамок переговоров, а не деталей фактического соглашения, отмечается в публикации.

Нынешнее обсуждаемое предложение может привести к шестинедельному прекращению огня в Газе и освобождению 40 заложников – всех женщин, включая женщин-военнослужащих, мужчин старше 50 лет и мужчин, чье состояние здоровья вызывает опасения за их жизнь – в обмен на сотни палестинских заключенных, говорится в публикации.

Американская сторона предлагала прийти к формуле обмена "40:400": 40 заложников в обмен на 400 палестинских заключенных, в том числе 15, отбывающих пожизненное заключение за убийство израильтян.

14 марта ХАМАС предложил иную формулу обмена "40:950": 40 заложников в обмен на 950 палестинских заключенных, в том числе 150, отбывающих пожизненное заключение.

Равид пишет, что прогресс на переговорах был достигнут на прошлой неделе, когда ХАМАС отреагировал на структуру соглашения по заложникам, предложенную США, Катаром и Египтом.

Между сторонами по-прежнему существуют разногласия, но ответ ХАМАСа приблизился к первоначальной схеме и позволил переговорам перейти к выработке деталей сделки, заявили израильские официальные лица.

Основные разногласия между позициями Израиля и ХАМАСа сейчас состоят в том, что ХАМАС настаивает на праве выбора, кто будет включен в список на освобождение. По словам израильских официальных лиц, Израиль отклонил это требование.

С другой стороны, Израиль требует получения списка живых заложников заранее, до начала обмена. Кроме того, израильская сторона настаивает на праве депортации некоторых из освобождаемых заключенных в другие страны. ХАМАС категорически против депортации.

И основное разногласие: ХАМАС требует, чтобы ЦАХАЛ вышел из коридора, созданного к югу от города Газа, который препятствует возвращению жителей сектора на север Газы. Израиль на это не готов.

Другим камнем преткновения является требование ХАМАСа о том, чтобы следующий этап соглашения, который может включать освобождение заложников-военнослужащих, включал постоянное прекращение огня.

Тем не менее, в целом, как отмечается в публикации, есть признаки того, что обе и ХАМАС, и Израиль готовы к некоторым компромиссам.