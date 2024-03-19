WSJ: Брюссель и Вашингтон против антииранских санкций за поставку вооружений на Ближний Восток

Германия, Франция, Нидерланды и еще пять членов Европейского союза начали активно продвигать введение общеевропейских санкций против Ирана в связи с поставкой вооружений его союзникам на Ближнем Востоке.

Однако, как сообщает Wall Street Journal, верховный комиссар ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и другие высокопоставленные лица в руководстве Евросоюза выступают против таких санкций, причем делают это с подачи Вашингтона.

Целью санкций должны стать структуры, позволяющие финансировать, вооружать и обучать проиранские милиции в регионе, однако в Брюсселе и в Вашингтоне утверждают, что сейчас не время для подобных санкций, "поскольку может привести к росту эскалации в регионе и подорвать ядерную дипломатию".

В письме лидерам стран, настаивающих на введении санкций, Боррель заявил, что их предложение нацелиться на дестабилизирующую деятельность Ирана на Ближнем Востоке приведет к объединению двух театров военных действий, что может иметь потенциально непредвиденные последствия.