Washington Post: В обмен на пятидневную паузу ХАМАС согласен освободить десятки заложников

Израиль и ХАМАС при посредничестве США достигли предварительного соглашения о приостановке боевых действий на пять дней в обмен на освобождении десятков заложников, пишет Washington Post.

Достижению соглашения предшествовали длительные переговоры в Катаре, отмечается в статье.

Автор публикации Керен ДеЯнг заявляет, что в рамках достигнутого соглашения должны быть освобождены десятки женщин и детей, похищенных террористами 7 октября.

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В статье сказано, что речь идет о шестистраничном документе, предусматривающем освобождение 50 или более заложников. По описанию достигнутого соглашения непонятно, в какой последовательности ХАМАС согласен отпускать похищенных.

Власти Израиля эту публикацию пока не комментируют.

Напомним, что террористы 7 октября 2023 года похитили и с тех пор удерживают в Газе около 240 заложников.

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Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе