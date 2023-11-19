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    Пресса

    Washington Post: В обмен на пятидневную паузу ХАМАС согласен освободить десятки заложников

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    Washington Post: В обмен на пятидневную паузу ХАМАС согласен освободить десятки заложников
    Yonatan Sindel/Flash90

    Израиль и ХАМАС при посредничестве США достигли предварительного соглашения о приостановке боевых действий на пять дней в обмен на освобождении десятков заложников, пишет Washington Post.

    Достижению соглашения предшествовали длительные переговоры в Катаре, отмечается в статье.

    Автор публикации Керен ДеЯнг заявляет, что в рамках достигнутого соглашения должны быть освобождены десятки женщин и детей, похищенных террористами 7 октября.

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    В статье сказано, что речь идет о шестистраничном документе, предусматривающем освобождение 50 или более заложников. По описанию достигнутого соглашения непонятно, в какой последовательности ХАМАС согласен отпускать похищенных.

    Власти Израиля эту публикацию пока не комментируют.

    Напомним, что террористы 7 октября 2023 года похитили и с тех пор удерживают в Газе около 240 заложников.

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    Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе

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    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 Ноября 2023
    Наследный принц Бахрейна призвал ХАМАС освободить всех похищенных детей и женщин
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