New York Times публикует свидетельства казней в Буче
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Американское издание The New York Times опубликовало новые свидетельства, в том числе видеозаписи, о том, как российские военные казнили людей в Буче (под Киевом).
Речь идет о казни российскими десантниками 4 марта 2022 года восьми украинцев. По оценке редакции NYT, было совершено военное преступление.
Видеозаписи были сделаны камерами наблюдения в Буче, а также с беспилотного летательного аппарата.
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Как убивали мирных жителей в Буче. Полный русский перевод публикации New York Times
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